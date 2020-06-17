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середа, 17 червня 2020, 15:54
ЗНО відбудеться за планом – Шмигаль
17.06.2020 15:06
Укрінформ
ЗНО відбудеться за планом – Шмигаль
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Єдина країна - Україна і Світ / випуск 1728 /
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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