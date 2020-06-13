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субота, 13 червня 2020, 10:52
Уряд скасував пробне ЗНО — Степанов
13.06.2020 10:37
Укрінформ
Уряд скасував пробне ЗНО — Степанов
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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