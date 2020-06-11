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четвер, 11 червня 2020, 20:45
Зеленський призначив командувача ВМС
11.06.2020 19:50
Укрінформ
Зеленський призначив командувача ВМС
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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