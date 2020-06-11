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четвер, 11 червня 2020, 16:12
Нацбанк знизив облікову ставку до 6%
11.06.2020 14:52
Укрінформ
Нацбанк знизив облікову ставку до 6%
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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