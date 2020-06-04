У Вінниці цьогоріч утеплять 10 шкіл і садочків

У Вінниці триває реконструкція будівлі дитячого садочка №26 – одного з найбільшого дошкільного закладу міста. Роботи виконані на 70%. Термін завершення термореновації – осінь 2020 року. Цей садочок буде першим у Вінниці, де під час реконструкції встановили вогнетривкі вікна – такі протипожежні вимоги передбачені новими Державними будівельними нормами України. Сьогодні, 4 червня, із будівельниками, які працюють на об’єкті, та працівниками садку спілкувався міський голова Сергій Моргунов. Він наголосив на важливості високої якості ремонту, адже у приміщенні перебуватимуть діти, у тому числі й з особливими освітніми потребами .

Садочок «Веселка» зазвичай відвідує 535 дітей. Загалом – 17 груп, дві з них – для діток з порушенням опорно-рухового апарату.

Наразі у будівлі замінено вікна, влаштовано покрівлю і водовідлив з неї, утеплено горищне перекриття. Зараз робітники утеплюють фасад та цоколь будівлі, влаштовують вікна, які мають протипожежну функцію. Також виконується влаштування відкосів, штукатурення фасаду будівлі тощо.

На об’єкті Вінницький міський голова Сергій Моргунов поспілкувався із робітниками, які виконують реконструкцію. Вони розповіли про особливості цього проекту – вперше під час термореновації встановлюють вогнетривкі вікна та застосовують нові підходи до забезпечення протипожежних вимоги.

Представник підрядної організації Віталій Бомбала розповів, що роботи розпочались близько року тому. «На сьогодні утеплення виконано на 70-75 %. Земляні роботи, утеплення цоколя, покращення його теплозахисних характеристик плануємо завершити орієнтовно протягом місяця. Термін виконання ремонту згідно з договором до 1 вересня, але, можливо, ми завершимо й раніше», – каже Віталій Бомбала.

Також Сергій Моргунов обговорив з директоркою садочку №26 Юлією Короленко якість виконання реконструкції. «Ми дуже задоволені якістю робіт. Дуже добре зроблено дах. Тепер у приміщеннях тепло, а раніше, коли на вулиці були сильні морози, температура в приміщенні була дуже занизькою. Гарно зроблено яскравий фасад, садочок подобається і батькам, і дітям», – зазначила Юлія Короленко.

Роботи у ДНЗ проводять у рамках проєкту термомодернізації із залученням кредитних коштів. «У минулому році ми взяли кредит саме під цю програму. На сьогодні ми утеплюємо десять закладів освіти: сім дитячих садочків і три школи. На початку впровадження карантину ми змушені були відмовитися від утеплення ще двох закладів. Але зараз ми ведемо перемовини з банком, щоб отримати дофінансування і таки завершити заплановане. Адже це дуже важлива справа, бо виховання та навчання дітей має проходити у комфортних умовах, адже якщо температура занизька, діти можуть захворіти. Тому я вважаю, що впровадження цієї програми необхідне. Загалом, крім цих десяти закладів, ми вже утеплили 21 приміщення: 11 дитячих садочків та десять шкіл. Продовжуватимемо цю роботу і надалі», – каже Сергій Моргунов.

Міський голова підкреслив, що утеплення закладів освіти – це ще й питання енергозбереження. «Варто вкласти кошти, щоб потім ефективно економити на утриманні і на оплаті за тепло. Ми можемо говорити, що економія відбувається від 30 до 70 %, в залежності від самого закладу. Адже будівлі не нові, так, приміщення ДНЗ №26 побудоване 1963 року і має свої конструктивні недоліки. В тому числі, будівля не відповідала всім сучасним вимогам по енергозбереженню. А комплексне утеплення дозоляє отримати суттєву економію. Також дуже важливо, щоб роботи проводилися якісно. Підрядна організація, яка виконує реконструкцію садочку, надає гарантійний термін, згідно з угодою, підписаною з відповідним департаментом, – 10 років», – зазначив міський голова.