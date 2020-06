Рада призначила віцепрем’єрку та міністра

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, постанову №3584 про призначення Стефанішиної підтримали 255 народних депутатів, а проєкт №3585 щодо кандидатури Олександра Ткаченка - 263 парламентарії.

Ольга Стефанішина – фахівець у сфері права ЄС та міжнародного торгового права. Має більш ніж десятирічний досвід роботи у виконавчих органах державної влади: у період з 2010 по 2015 рр. керувала процесом наближення національного законодавства до права ЄС у Міністерстві юстиції України; з 2016 по 2019 рр. – очолювала Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. Наразі працює радником в Юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери".

Має кілька вищих освіт: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, магістр міжнародного права; Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту; Дипломатичні академії у Відні (Австрія) і Таллінні (Естонія). Стефанішина має 5-й ранг державного службовця.

Перед цим Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Олександр Ткаченко народився у 1966 році в Києві.

Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "журналістика", Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports" та INSEAD Business School (Сінгапур) за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

Ткаченко - відомий медіаменеджер, продюсер та журналіст, неодноразовий лауреат різних премій у галузі топменеджменту у сфері медіа.

Із серпня 2008 року обіймав посаду гендиректора групи каналів "1+1 Media".

На парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", після чого вийшов з бізнесу і склав повноваження керівника медіахолдингу.

У Верховній Раді Ткаченко очолив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення Стефанішиної та Ткаченка.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у разі призначення Ткаченка на посаду міністра замість нього народним депутатом стане юрист Денис Маслов.