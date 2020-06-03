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середа, 03 червня 2020, 19:19
Суд арештував "мінера" мосту Метро
03.06.2020 18:14
Укрінформ
Суд арештував "мінера" мосту Метро
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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