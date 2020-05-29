Лігу чемпіонів УЄФА можуть дограти у форматі "фіналу чотирьох" у Німеччині
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обговорює варіанти завершення Ліги чемпіонів, розіграш якої перервали через пандемію коронавірусу.
Розглядається, зокрема, формат "Фіналу чотирьох", який може відбутися у Німеччині, повідомляє Sky Sport Italia.
У Німеччині вже поновили матчі Бундесліги, що може стати плюсом у питанні вибору місця-проведення "фіналу чотирьох".
Спочатку фінал Ліги чемпіонів планували провести у Стамбулі. Зміни можуть внести через невизначену епідеміологічну ситуацію в Туреччині.
УЄФА також розглядає варіант із проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах.