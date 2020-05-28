Перші іспити CIMA у гнучкому режимі прискорять отримання кваліфікації CGMA

Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів (CIMA) забезпечив студентів в усьому світі, включно з Великою Британією, новим форматом іспитів, що проводяться в домашніх умовах. Цей крок став відповіддю на спалах коронавірусу, через який екзаменаційні центри закрилися ще в березні, що призвело до припинення навчання студентів CIMA та їхнього просування в напрямку отримання статусу Chartered Global Management Accountant® (CGMA).

На фоні того, що багато навчальних закладів та професійних бухгалтерських організацій взагалі відклали або скасували іспити внаслідок пандемії, CIMA розглянула найкращі варіанти можливостей залучення студентів. Саме тому наприкінці березня Інститут прийняв рішення перевести іспити CIMA у домашні формат, що забезпечило студентам альтернативний шлях до здобуття професійної кваліфікації. Члени та студенти CIMA мають великий та неоціненний комплекс знань та навичок, який вони готові запропонувати бізнесу; вони відіграватимуть ключову роль у розробці нових бізнес-стратегій для стимулювання відновлення.

Стівен Флетман, віце-президент з питань іспитів - управлінського обліку: “Шлях, що відкривається перед нами, звичайно, буде непростим, але фахівці управлінського обліку дійсно можуть використати свої вміння та навички, щоб надати допомогу організаціям, в яких вони працюють, і продемонструвати свою цінність для бізнесу. Ми пишаємось високим рівнем гнучкості, який демонструють наші студенти у продовженні розвитку своєї кар’єри і стабільному зростанні пулу професіоналів в галузі фінансів, що здатні допомогти організаціям знайти орієнтири навіть у найбільш непевні та найскладніші часи".

Він також додав: “Наші колеги та партнери наполегливо працювали над тим, щоб за дуже короткий проміжок часу винайти та реалізувати технічне рішення, яке б дозволило нашим студентам складати іспити в домашніх умовах. Така зміна у підході дозволила студентам з понад 70 країн продовжити навчання, зарезервувати для себе іспити CIMA та наблизитися до отримання кваліфікаційної категорії CGMA".

Меттью Бартон, студент CIMA та дипломований фахівець з питань фінансів державної служби: "Я дуже нервувався, коли складав іспит, бо це були нові та незнайомі умови. Але щойно я натиснув кнопку «Почати іспит», процес пішов дуже гладко: усе приблизно схоже на те, як відбувається в екзаменаційному центрі, тому не варто відкладати навчання до моменту, поки ці центри знову відкриються. Зараз я вже впевнено почуваюся у цьому процесі, і наступного місяця складу ще один іспит".

Ден Роллс, студент CIMA і дипломованих фахівець з питань фінансів та комерції, що працює в корпорації Siemens: "В цілому, такий спосіб складання іспиту мені сподобався, і було дуже легко зв’язатися зі спостерігачем в онлайні, що дозволило вирішити деякі мої проблеми. Я не відчував ніяких несприятливих умов, коли складав іспит вдома, і мені дуже приємно, що я можу продовжити навчання в напрямку досягнення цілей, які я собі поставив".