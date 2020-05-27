На Вінниччині обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад визначили 188 переможців

Рішенням Конкурсної ради затверджено список переможців 17 обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Так, 188 проєктів громад Вінниччини здобули перемогу та отримають фінансування з фонду конкурсу.

Цього року на реалізацію проєктів 17 конкурсу з обласного бюджету виділено 15 млн грн.

Функцію адміністратора конкурсу вже четвертий рік поспіль виконує обласна Асоціація органів місцевого самоврядування. Всі результати реєструвалися у спеціальній програмі, яка автоматично визначала переможців. Конкурсній раді залишалось лише погодити ці дані та прийняти рішення щодо певних питань та звернень. Секретаріат ВОАОМС зробив все можливе, аби визначення переможців було максимально простим, прозорим і чесним.

Цьогоріч на участь у Конкурсі було зареєстровано 552 online-заявки, з яких допущено 512, решта – 40 – не допущено через дублювання (35) та перевищення ліміту (5). Дирекцією опрацьовано та офіційно зареєстровано 467 проєктів, з яких 45 проєктів не беруть участь у зв’язку з відсутністю паперового варіанту. Таким чином, за перемогу та фінансування змагалось 422 проєкти.

123 проєкти громад будуть профінансовані повністю, а 65 – частково. На відміну від минулих років, цьогоріч врахували фінансову спроможність учасників, тобто можливість дофінансувати з власного бюджету чи знайти підтримку у спонсорів.

Окрім того, в результаті фінансового розподілу по районах, виходили залишкові кошти, які для наступного по рейтингу проєкту були недостатніми (2-5-10 тисяч). Усього було 150 тисяч гривень. За рахунок цих коштів профінасовано проєкти, які йшли далі згідно рейтингової таблиці.

Не всі громади районів, міста обласного значення та об’єднані територіальні громади взяли участь у конкурсі. Так, від м. Козятин не надійшло жодної заявки. Студенянська сільська ОТГ та Немирівська ОТГ також не подали жодної заявки. По одному проєкту подали м. Ладижин, м. Могилів-Подільський та Лука-Мелешківська, Вороновицька, Гавришівська, Войнашівська ОТГ.

У загальній кількості зареєстрований проєктів найбільша частка припадає на розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів – 142 проєкти (30,4% від загальної кількості зареєстрованих проєктів). На другому місці – проекти з упровадження енерго- та ресурсозбережувальних технологій на об’єктах комунальної власності та ОСББ, в т. ч. проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту й формуванням – 111 проєктів (23,8% ) та модернізація мереж вуличного освітлення – 118 проєктів (25,3%). На третьому місці за кількістю поданих проектів напрямок збереження історико-культурної спадщини – 50 проєктів (10,7%).

Решта проектів припадає на підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями – 31 проєкт (6,6%) та розбудову інфраструктури із забезпеченням функціонування Центрів безпеки (пожежно-рятувальні підрозділи, пункти громадської безпеки) – 15 проєктів (3,2% ).