Вінницька ОДА розробила план на майбутнє у разі другої хвилі COVID-19

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної державної адміністрації. Так, Владислав Скальський зазначив, що в області розроблена стратегія запобігання розповсюдженню інфекції — виявлення, поводження та лікування інфікованих пацієнтів.

«Реалізація цієї стратегії на самому початку вилилась в порівняно великій кількості виявлених хворих. Але ще більше — розірваних вчасно ланцюжків інфікування і збереженого здоров’я наших людей, — наголосив керівник регіону. — Найголовніший проміжний підсумок на сьогодні — порівняно малий відсоток важких випадків та летальних випадків. Наші лікарі довели на практиці, що можуть ефективно лікувати людей, якщо хвороба виявлена вчасно!»

В ході прес-конференції Владислав Скальський повідомив, що Вінницька область є однією з небагатьох, яка повністю готова до наступного етапу послаблення карантину. Це – результат спільної щоденної роботи.

Щодо кількості проведених тестувань, голова ОДА підкреслив, що область займає одну з лідируючих позицій серед регіонів України: «Ми обрали стратегію максимального тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції. Станом на сьогодні, у наших лабораторіях проведено вже 17970 тестувань!

За словами очільника області, показник завантаження ліжок в лікарнях області також відповідає вимогам МОЗ. Приводом для неабиякої гордості є також те, що Вінницькі медики розробили перший в Україні протокол лікування COVID-19.

«Щодо виплат медикам, які протидіють COVID-19, все виплачено та я особисто тримаю це питання на контролі», — зауважив посадовець.

Детальніше голова ОДА зупинився на плані дій області у разі другої хвилі коронавірусу. Так, він зазначив, що відпрацьовано та затверджено чіткий Регіональний план госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Заклади охорони здоров’я поділено на 2 хвилі. Кількість закладів, що можуть надавати допомогу при COVID-19 в області складає 17 закладів охорони здоров’я. А перелік закладів охорони здоров’я 1 хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою по Вінницькій області включає 9 лікарень.

Водночас, керівник регіону підкреслив, що триває процес підписання договорів з НСЗУ щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. На дані пакети подано 60 пропозицій від Вінницької області, вже підписано 45 договорів, з них 1 пакет для Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 28 договорів по мобільним бригадам з центрами сімейної медицини, 9 договорів – по стаціонарній допомозі, 7 договорів по стаціонарній допомозі за квітень місяць.

«Важливим є те, що вартість цих договорів включає як підвищену заробітну плату медиків, що працюють з COVID-19, так і медикаменти для наших пацієнтів, адже лікування є досить дороговартісним», — зазначив очільник області.

Владислав Скальський висловив щирі слова вдячності та поваги усім медичним працівникам, а особливо – сімейним лікарям, працівникам ЕМД та нашій госпітальній базі, волонтерам, працівникам обласного лабораторного центру, департаменту охорони здоров’я, ДПСС, прикордонникам, працівникам Нацполіції та усім органам місцевого самоврядування, волонтерам і благодійникам, а також співробітникам обласної та районних державних адміністрацій, усім, хто вів та продовжує спільну боротьбу проти коронавірусу.

Підсумовуючи, керівник регіону наголосив на тому, що всі мають навчитися жити в нових умовах та забезпечувати життєдіяльність, зробивши відповідні висновки після карантину.

«Необхідно відновити повноцінне функціонування області, за умови виконання усіх карантинних заходів, враховуючи, що друга хвиля можлива. Ми повинні сформувати ритмічну роботу галузі охорони здоров’я в нових умовах, для того, щоб передбачити будь-який виклик. В цьому питанні вагомою є мотивація медпрацівників», — підкреслив посадовець.

Владислав Скальський повідомив, що Вінницька об’єднана територіальна громада розробила антикризовий план після карантину та закликав, аби подібні програми були запроваджені усіма органами місцевого самоврядування для якнайшвидшого відновлення економіки.