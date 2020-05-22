Макар Пасенюк: прогнозуємо падіння української економіки на 6-8% у 2020 році

Співзасновник групи ICU Макар Пасенюк прогнозує падіння української економіки у цьому році на 6-8% з наступним відновленням по U-кривій. Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net, в якому також прокоментував вплив пандемії COVID-19 на макроекономічну ситуацію в Україні та світі.

Пасенюк зазначив, що українська економіка сильно залежить від світової кон'юнктури, тому форма відновлення, швидше за все, повторить світові тенденції, а масштаб кризи і швидкість відновлення будуть визначатися специфічними характеристиками економіки і діями влади.

“У нашому прогнозі, опублікованому на початку квітня, ми закладали падіння української економіки в цьому році на 6-8% і відновлення по U-кривій. Все-таки падіння попиту буде тривалим, як через зниження доходів і відсутності достатніх накопичень, так і більш обережної поведінки населення і бізнесу. Побічно це підтверджується низькими показниками інфляції в квітні. На початку червня ми плануємо зробити апдейт наших прогнозів на основі квітневої статистики, яка повинна показати першу реакцію економіки на карантин", - говорить Макар Пасенюк.

Також, за його словами, через свою структуру економіка України повинна була б постраждати від наслідків пандемії набагато менше, ніж розвинені країни. Це викликано тим, що велику роль у національній економіці відіграють АПК та IT-сектор, а вони постраждали набагато менше, ніж сфера послуг або виробництво інвестиційних товарів і товарів тривалого споживання, які, навпаки, сильніше розвинені в інших країнах.

Макар Пасенюк — співзасновник міжнародної фінансової групи ICU, член Ради директорів KSE. У 2006 разом з Костянтином Стеценком та іншими вихідцями з ING Bank заснував ICU. ICU — лідер в торгівлі цінними паперами та управлінні активами в Україні. Під управлінням групи знаходяться активи на суму понад 500 млн доларів.

Фото: ICU