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п’ятниця, 22 травня 2020, 10:22
В Одесі обвалився житловий будинок
22.05.2020 07:46
Укрінформ
В Одесі обвалився житловий будинок
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Крим
Спорт
Діаcпора
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