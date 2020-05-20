Корм Клуб 4 Лапи Скаут і Актив. У чому відмінності?

Зовсім нещодавно на полицях магазинів з'явився новий раціон від Клуб 4 Лапи - Скаут. Це - повноцінний раціон преміум-класу для активних собак-скаутів, охоронців, рятувальників - тих, хто щодня працює для людини і з людиною, витрачає багато сил і енергії. Багато власників робочих собак вже оцінили його переваги. Чи потрібен вашому собаці корм Скаут або їй досить звичного повноцінного харчування Клуб 4 Лапи для активних собак? Давайте розберемося.

Характеристика корму Клуб 4 Лапи Scout

Корм Клуб 4 Лапи Scout - це висококалорійне збалансоване преміум-харчування для робочих собак великих і середніх порід:

конвойних і охоронних;

рятувальників і розшукових;

всіх, чий робочий день може тривати до 12 годин;

хто щодня інтенсивно тренується.

Висока витрата енергії - ось що відрізняє цих собак від просто активних і рухливих тварин. Корм Скаут призначений саме для них: він має високий вміст протеїну (32%) і жиру (21%). Клуб 4 Лапи спільно з кінологами розробив формулу HIGH ENERGY 32/21. Вона забезпечує достатню кількість калорій, підвищує витривалість і працездатність собак, які цього потребують.

Раціон відмінно підходить собакам з високою витратою енергії і містить:

м'ясні інгредієнти на першому місці;

хондроітин і глюкозамін для здоров'я суглобів і кісток великих собак;

L-карнітин, який забезпечує підтримку серця в умовах високих навантажень, а також розщеплює жири, перетворюючи їх в енергію;

комплекс Омега 3 + 6 для здоров'я шкіри і краси шерсті;

формула INTEGRAMIX для міцного імунітету.

Корм Клуб 4 Лапи Скаут відмінно підходить для активних собак, які проживають на відкритому повітрі, і для годування взимку через високий вміст білків і жирів - адже взимку тваринам потрібно на 25% більше енергії.

Характеристика корму Клуб 4 Лапи Active

Корм Клуб 4 Лапи Актив - повнораціонний сухий корм для дорослих активних собак всіх порід. Він підходить і для дрібних тварин, і для великих собак вагою до 90 кг. Його завдання - покривати добову потребу в калоріях при достатній і підвищеній активності, але без надмірних навантажень на організм.

Сухий преміум-раціон Актив прекрасно збалансований, в його складі:

м'ясні інгредієнти на першому місці;

високий вміст білків - до 30% і жирів - до 15% забезпечують енергетичні потреби дорослих спортивних і активних собак всіх порід;

комплекс Омега 3 і 6 для здоров'я шкірних покривів і блиску шерсті;

формула INTEGRAMIX (сушені томати, банан, імбир, глід) для міцного імунітету.

Раціон не містить ароматизаторів і барвників - не викликає алергічних реакцій і добре засвоюється.

Оптимальний розмір гранул корму Active підходить представникам всіх порід, незалежно від ваги. Завдяки унікальній формулі корм Клуб 4 Лапи Active покриває добову потребу дорослого собаки в калоріях і важливих нутрієнтів.

Відмінні риси корми Скаут від корму Актив

Корм Клуб 4 Лапи Active підходить собакам всіх порід у віці від 1 року, серед яких чимало дійсно активних вихованців. Вони отримують достатній вміст білків і жирів кожен день.

Корм Скаут призначений для середніх і великих порід - з вагою від 10 до 90 кг. Саме в цій категорії можна зустріти рятувальників, рейнджерів і охоронців. Корм Клуб 4 Лапи Скаут - преміум раціон для собак з великими фізичними навантаженнями. Крім високопоживної формули HIGH ENERGY 32/21 з підвищеним вмістом білків і жирів, їм потрібні спеціальні нутрієнти для серця, кісток і суглобів.

Тому формула корму Клуб 4 Лапи Scout містить спеціальні добавки:

для суглобів і кісток - глюкозамін і хондроїтин,

для серця і перетворення жирів в енергію - L-карнітин.

Корм Клуб 4 Лапи Scout - прекрасне рішення в ситуації недостатньої калорійності звичного раціону. Якщо собака не наїдається, а витрата корму для активних собак збільшилася - швидше за все, тварині потрібно більш калорійне харчування. В такому випадку формула HIGH ENERGY 32/21 дає потрібну кількість білків і жирів для собаки з підвищеною активністю, в тому числі для тих, хто живе в вольєрах на відкритому повітрі.

Який же корм обрати?

Збалансовані преміум раціони Клуб 4 Лапи - найкраще підтвердження любові і турботи для собак всіх породи і різного віку. Формули Клуб 4 Лапи розроблені спільно з кінологами і ветеринарами, а їх якість підтверджена багатьма зарубіжними і українськими експертами.

Якщо ви не впевнені, який раціон Клуб 4 Лапи - Скаут або Актив - підходить вашому вихованцеві, можете пройти тест на сайті і докладніше дізнатися про новий раціоні Скаут. Клуб 4 Лапи підкаже оптимальне рішення для вашого собаки.