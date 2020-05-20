Корм Клуб 4 Лапи Скаут і Актив. У чому відмінності?
Зовсім нещодавно на полицях магазинів з'явився новий раціон від Клуб 4 Лапи - Скаут. Це - повноцінний раціон преміум-класу для активних собак-скаутів, охоронців, рятувальників - тих, хто щодня працює для людини і з людиною, витрачає багато сил і енергії. Багато власників робочих собак вже оцінили його переваги. Чи потрібен вашому собаці корм Скаут або їй досить звичного повноцінного харчування Клуб 4 Лапи для активних собак? Давайте розберемося.
Характеристика корму Клуб 4 Лапи Scout
Корм Клуб 4 Лапи Scout - це висококалорійне збалансоване преміум-харчування для робочих собак великих і середніх порід:
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конвойних і охоронних;
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рятувальників і розшукових;
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всіх, чий робочий день може тривати до 12 годин;
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хто щодня інтенсивно тренується.
Висока витрата енергії - ось що відрізняє цих собак від просто активних і рухливих тварин. Корм Скаут призначений саме для них: він має високий вміст протеїну (32%) і жиру (21%). Клуб 4 Лапи спільно з кінологами розробив формулу HIGH ENERGY 32/21. Вона забезпечує достатню кількість калорій, підвищує витривалість і працездатність собак, які цього потребують.
Раціон відмінно підходить собакам з високою витратою енергії і містить:
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м'ясні інгредієнти на першому місці;
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хондроітин і глюкозамін для здоров'я суглобів і кісток великих собак;
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L-карнітин, який забезпечує підтримку серця в умовах високих навантажень, а також розщеплює жири, перетворюючи їх в енергію;
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комплекс Омега 3 + 6 для здоров'я шкіри і краси шерсті;
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формула INTEGRAMIX для міцного імунітету.
Корм Клуб 4 Лапи Скаут відмінно підходить для активних собак, які проживають на відкритому повітрі, і для годування взимку через високий вміст білків і жирів - адже взимку тваринам потрібно на 25% більше енергії.
Характеристика корму Клуб 4 Лапи Active
Корм Клуб 4 Лапи Актив - повнораціонний сухий корм для дорослих активних собак всіх порід. Він підходить і для дрібних тварин, і для великих собак вагою до 90 кг. Його завдання - покривати добову потребу в калоріях при достатній і підвищеній активності, але без надмірних навантажень на організм.
Сухий преміум-раціон Актив прекрасно збалансований, в його складі:
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м'ясні інгредієнти на першому місці;
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високий вміст білків - до 30% і жирів - до 15% забезпечують енергетичні потреби дорослих спортивних і активних собак всіх порід;
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комплекс Омега 3 і 6 для здоров'я шкірних покривів і блиску шерсті;
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формула INTEGRAMIX (сушені томати, банан, імбир, глід) для міцного імунітету.
Раціон не містить ароматизаторів і барвників - не викликає алергічних реакцій і добре засвоюється.
Оптимальний розмір гранул корму Active підходить представникам всіх порід, незалежно від ваги. Завдяки унікальній формулі корм Клуб 4 Лапи Active покриває добову потребу дорослого собаки в калоріях і важливих нутрієнтів.
Відмінні риси корми Скаут від корму Актив
Корм Клуб 4 Лапи Active підходить собакам всіх порід у віці від 1 року, серед яких чимало дійсно активних вихованців. Вони отримують достатній вміст білків і жирів кожен день.
Корм Скаут призначений для середніх і великих порід - з вагою від 10 до 90 кг. Саме в цій категорії можна зустріти рятувальників, рейнджерів і охоронців. Корм Клуб 4 Лапи Скаут - преміум раціон для собак з великими фізичними навантаженнями. Крім високопоживної формули HIGH ENERGY 32/21 з підвищеним вмістом білків і жирів, їм потрібні спеціальні нутрієнти для серця, кісток і суглобів.
Тому формула корму Клуб 4 Лапи Scout містить спеціальні добавки:
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для суглобів і кісток - глюкозамін і хондроїтин,
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для серця і перетворення жирів в енергію - L-карнітин.
Корм Клуб 4 Лапи Scout - прекрасне рішення в ситуації недостатньої калорійності звичного раціону. Якщо собака не наїдається, а витрата корму для активних собак збільшилася - швидше за все, тварині потрібно більш калорійне харчування. В такому випадку формула HIGH ENERGY 32/21 дає потрібну кількість білків і жирів для собаки з підвищеною активністю, в тому числі для тих, хто живе в вольєрах на відкритому повітрі.
Який же корм обрати?
Збалансовані преміум раціони Клуб 4 Лапи - найкраще підтвердження любові і турботи для собак всіх породи і різного віку. Формули Клуб 4 Лапи розроблені спільно з кінологами і ветеринарами, а їх якість підтверджена багатьма зарубіжними і українськими експертами.
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