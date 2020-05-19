Сергій Моргунов представив Програму антикризової підтримки Вінницької міської ОТГ

Сьогодні, 19 травня, під час позачергового засідання виконкому, міський голова Сергій Моргунов презентував Програму антикризової підтримки Вінницької міської ОТГ. У Програмі йдеться про пріоритетну підтримку медиків та сфери охорони здоров’я, посилення соціального захисту вінничан та стимулювання економіки та підприємництва в умовах пандемії.

«Пандемія коронавірусу – це серйозний виклик не тільки для нас, а й для усього світу. Це загроза не тільки для здоров’я громадян а й для економіки. Для того, щоб гідно протистояти цьому виклику, необхідно було прийняти оперативно і першочергові заходи, особливо в частині підтримки охорони здоров’я. Ми це зробили - були виділені додаткові на кошти на медичну галузь та на підтримку незахищених верств населення. В будь-якому випадку ми маємо підготуватися до другої хвилі коронавірусу. Ми провели серйозні консультації з бізнесом, експертами і фахівцями, аби зрозуміти, в якому ключі має відпрацювати Вінницька міська рада, аби протистояти другій хвилі епідемії і бути готовими до тих економічних і соціальних викликів, які нас чекають. Велику підтримку у формуванні цієї програми нам надав Володимир Гройсман, який теж фахово долучився до цієї роботи», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Сергій Моргунов зазначив, що було визначено три напрямки, в яких необхідно зосередити підтримку громади: охорона здоров’я, соціальний захист та економіка. У місті мають бути підготовлені медичні заклади до другої хвилі пандемії. Зокрема, передбачено створити тримісячний запас засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, медикаментів і виробів медичного призначення. Також планується створення міської ПЛР-лабораторії на базі лікувально-діагностичного центру. Це потрібно для того, щоб на ранніх етапах виявляти хворих на коронавірус.

«Ми повинні продовжити придбання необхідного медичного та діагностичного обладнання, у тому числі апаратів штучної вентиляції легень. Плануємо також розширити на 40% ресурси міської програми «СтопГрип», завдяки цьому більше вінничан зможе вакцинуватися і захистити себе від хвороби, також збільшимо запас швидких тестів і медикаментів. Маємо забезпечити резерв медичних кадрів та ліжкового фонду», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Міський голова наголосив на необхідності посилення інструментів соціального захисту у складних умовах, в яких сьогодні опинились літні вінничани, самотні пенсіонери, люди з інвалідністю, родини з дітьми.

«Епідемія – серйозне потрясіння для міста. Але місто – це в першу чергу люди, які у ньому живуть. Багатьом родинам сьогодні дуже складно, і ми розуміємо, що люди повинні відчувати турботу громади, особливо ті, хто цього найбільше потребує. Тому маємо посилити інструменти соціального захисту. І перший крок – це запровадження з липня муніципальних доплат», - сказав Сергій Моргунов.

Запровадити щомісячну муніципальну доплату пропонується для понад 14 тис. вінничан. Муніципальну допомогу отримають малозабезпечені, які мають мінімальну пенсію або державну допомогу у розмірі менше 2000 грн. У середньому розмір такої доплати становитиме 300 грн. Також муніципальну підтримку з бюджету передбачено для вінничан, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років (підгрупи «А»). Доплата складатиме 500 грн.

У рамках Програми антикризової підтримки громади розробили і пакет заходів на підтримку економіки міста. Для малого і середнього бізнесу буде встановлено низку податкових пільг.

«Хочу подякувати представникам малого та середнього бізнесу, з якими ми спільно розробили пакет антикризових заходів. У зв’язку з пандемією вони потребують підтримки громади. Від відновлення їх роботи залежить фінансовий та економічний стан всієї територіальної громади. Завдяки злагодженій роботі і результатам децентралізації фактично з 2016 року щороку надходження до міського бюджету збільшувались на 10-30%, - це робота малого і середнього бізнесу, промисловості, наслідок створення нових робочих місць. І сьогодні треба підтримати підприємництво», - зазначив мер.

10 000 підприємців – працівників сфери побутових послуг, ресторанного господарства, торгівлі на квітень та травень будуть звільнені від сплати єдиного податку. Це стосується підприємців платників податку І-ої та ІІ-ої групи.

На місяць більше 3000 підприємців буде звільнено від сплати земельного податку та податку на нерухомість. Також отримають пільги представники малого та середнього бізнесу, які у зв’язку з карантином зупинили свою роботу. Вони на два місяці звільняться від орендної плати за комунальне майно.

«У кризу людям вкрай важливо зберегти роботу і можливість забезпечити свою сім’ю. Тому ми пропонуємо компенсувати роботодавцям ЄСВ за створені нові робочі місця. Підприємець зможе отримати відшкодування з міського бюджету у розмірі 1039 грн за кожного нового працівника, прийнятого з 1 квітня до кінця 2020 року. За умови збереження кількості робочих місць, станом на 31 березня, та відсутності скорочень працівників до кінця 2020 року. Обов’язкова умова надання такої пільги – офіційна зарплата не нижче мінімальної», - зазначив мер Сергій Моргунов.

Також під час презентації Програми антикризової підтримки громади міський голова розповів, що окрім локальних заходів, готують ряд пропозицій на розгляд Уряду та Державної податкової служби. Ці пропозиції стосуватимуться підтримки бізнесу.

«Ця програма антикризових заходів врахувала найгостріші питання. В подальшому, за потреби, ми звичайно будемо її доповнювати і будемо консультуватися й надалі з усіма зацікавленими особами. Я вважаю, що для нас настає той період, коли ми знову маємо згуртуватися всієї територіальної громадою для того, щоб достойно пройти ці виклики, які пов’язані з пандемією і щоб надалі наше місто було найкращим і найкомфортнішим», - додав міський голова Сергій Моргунов.

Програму антикризової підтримки Вінницької міської ОТГ буде винесено на сесію міської ради на розгляд депутатів.