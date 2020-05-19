Золоті каблучки: чому мода на золото не проходить

У ювелірній справі є кілька матеріалів, попит на які ніколи не падає. Це, наприклад, діаманти або їх штучні аналоги фіаніти. Ще це, зрозуміло, дорогоцінні метали. Лідером серед них було і залишається золото. Але чому золоті каблучки, а також інші прикраси з цього металу так високо цінуються серед споживачів.

Зовнішній вигляд

Естетичну привабливість золота оцінили ще в давнину, коли цей метал використовували для виготовлення прикрас і грошей. Сьогодні золото цінується і в інженерній справі і в області високих технологій, але більшість споживачів вибирає цей метал, як і в античні часи, за його зовнішній вигляд.

Крім того, сьогодні в спеціалізованих магазинах ювелірних прикрас можна знайти кільця, ланцюжки, сережки не тільки з класичного жовтого золота, а й металу інших відтінків. Про червоному або білому золоті, напевно, чули всі, а ось чорне, зелене або фіолетове золото - це дивина.

У каталогах хороших магазинів можна знайти не тільки традиційні кільця, але і золоті вироби з матовою і напівматовою поверхнею, різної форми, в тому числі складної і вигадливою, а також кільця з різними перетинами - «американка», «європейка».

Практичність

Зверніть увагу, що золоті прикраси практично ніколи не роблять із золота вищої проби. Чи не з метою заощадити, а через те, що золото - це відносно м'який метал. Будь-яке грубе фізичний вплив залишає на чистому золоті подряпини і вм'ятини.

Щоб надати йому практичних експлуатаційних якостей в золото додають інші речовини. Залежно від складу домішок і їх кількості золото набуває потрібних властивостей і певний відтінок.

Дізнатися пробу і конкретний склад можна по клейму, яке обов'язково має бути на ювелірному прикрасі. Або задайте свої питання консультанту магазину.

Порівняння з іншими металами

Золото має свої переваги перед іншими металами, багато в чому завдяки своїй універсальності. Воно не окислюється і не темніє, як це робить срібло. Воно не таке міцне, як титан, зате золоте кільце можна спиляти в разі форс-мажору. На думку багатьох клієнтів, золото виглядає більш красиво, ніж платина.

Ще одна перевага золота - це широкий асортимент виробів, в тому числі з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Так, наприклад, ви навряд чи швидко знайдете срібне або титанове кільце з діамантами, рубінами або сапфірами, які вам подобаються, а золоте кільце з такими ж каменями - запросто.

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