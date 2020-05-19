Швейцарія допомагатиме Вінниці розвивати електронні послуги

19 травня між Фондом Східна Європа, Вінницькою міською радою та Міністерство цифрової трансформації України укладено Меморандум про співпрацю. Документ підписано у рамках проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). Ця подія відбулась онлайн. У документі йдеться, що Програма EGAP підтримуватиме Вінницю у розвитку електронних послуг та електронної демократії. Як результат, автоматизація функцій Вінницької міської ради сприятиме удосконаленню інформаційної підтримки і електронної взаємодії влади з громадянами та бізнесом, а також розвитку міста.

Меморандум підписано у межах реалізації ІІ фази Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) за участі Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та Міністерства цифрової трансформації. Співпраця передбачає подальшу підтримку Вінниці Програмою EGAP у розвитку електронних послуг та електронної демократії. У найближчих планах — оновлення вебпорталу Вінницької міської ради, створення чат-боту з отримання адміністративних послуг, проведення освітніх заходів для представників органу місцевого самоврядування тощо.

«Вже п’ятий рік в Україні виконується програма, яка спрямована на впровадження інновацій у сфері державного управління електронного врядування електронної демократії. Вона називається EGAP і фінансується Швейцарським бюро співробітництва в Україні. Ця прогарам має на меті допомогти Уряду України, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям у впровадженні інновацій у сфері електронного врядування електронної демократії. Після впровадження першої фази проекту сьогодні Уряд Швейцарії продовжує співпрацю з Україною ще на чотири роки. Крім того, в Україні було створено Міністерство цифрової трансформації України, і ми вирішили поновити Меморандум про співпрацю між всіма організаціями, які будуть залучені до виконання цього проекту і, відповідно, підписати цей документ ми вирішили у новий спосіб – через платформу «Дія», – каже президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

«Мені надзвичайно приємно брати участь у цій подій та плідно співпрацювати з Вінницею і міським головою Сергієм Моргуновим. Саме з Вінниці ми почали нашу швейцарсько-українську співпрацю майже 20 років тому. Вона починалася з трамваїв, які стали двигуном трансформації. Це дійсно надзвичайно плідна співпраця, і зараз ми дуже раді спостерігати, як Вінниця перетворилась у справді інноваційне технологічне сучасне місто, яке є лідером в Україні з розвитку інформаційних технологій, надання якісних публічних послуг своїм мешканцям», – сказала директорка Швейцарського бюро співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Ніколь Рудер.

Підписання документу вперше відбулось за допомогою порталу державних послуг «Дія». Портал є єдиною точкою доступу до всіх публічних послуг, які держава надає громадянам та бізнесу, та частиною проєкту «Дія.Цифрова держава», що реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно із Програмою EGAP.

«Дійсно, Україна та Швейцарія мають довготривалу історію співпраці з питань цифрового розвитку не лише на центральному, а й на регіональному та місцевому рівнях. Сьогодні ми зібрались, щоб засвідчити наші наступні кроки співпраці, особливо за напрямом цифровізації регіонів. Для Мінцифри це також дуже важливий і пріоритетний напрямок, якому ми приділяємо дуже багато часу. Цей тристоронній Меморандум передбачає низку ініціатив, які стануть корисними не тільки органам місцевого самоврядування, а, й вінничанам. Ми думаємо, що містяни гідно оцінять зусилля міської влади та дуже швидко отримають результати цієї співпраці. Бажаю Вінниці і надалі залишатися амбасадором впровадження новітніх технологій», – сказав державний секретар Міністерства цифрової трансформації України Дмитро Маковський.

«Приємно чути гарні слова, але приємніше те, що програму, яку ми спільно розпочинали з 2015 року, ми продовжимо. Я хочу сказати слова вдячності в першу чергу Швейцарського бюро співробітництва за системну роботу в різних напрямках розвитку місцевого самоврядування та інфраструктури Вінниці. Сьогодні це найнадійніший наш партнер, з яким ми достатньо ефективно співпрацюємо вже близько 20 років. Якщо говорити про систему надання адміністративних послуг, то це одна з основних ідеологічних ліній діяльності Вінницької міської ради. Важливо, що в умовах пандемії ми розуміємо, що надання послуг в онлайн-режимі стає ще більш актуальним. І за останні два місяці ми це відчули. Підписання цього Меморандуму надає нам у першу чергу оптимізм і надію про подальшу співпрацю та запровадження нових цікавих практик», – міський голова Сергій Моргунов.

Меморандум про співпрацю підписано на чотири роки. Сторони домовилися про розвиток і впровадження електронних сервісів та інструментів електронної демократії, підвищення кваліфікації працівників Вінницької міської ради та комунальних підприємств, установ з питань електронного врядування, навчання посадових осіб вінницької міської ради та комунальних підприємств а також представників громадських організацій, бізнесу та засобів масової інформації з питань електронної демократії.