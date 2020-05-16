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субота, 16 травня 2020, 09:39
Українці відзначають День Європи
16.05.2020 09:03
Укрінформ
Українці відзначають День Європи
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Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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