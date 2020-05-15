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п’ятниця, 15 травня 2020, 13:30
Нацбанк зміцнив гривню до 26,68
15.05.2020 09:31
Укрінформ
Нацбанк зміцнив гривню до 26,68
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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