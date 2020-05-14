Мер Вінниці виконав обіцянку підприємцям: в суботу запрацюють промислові та речові ринки

Міський голова Сергій Моргунов, як і обіцяв, підтримав підприємців вінницьких промислових і речових ринків – сьогодні, 14 травня, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо роботи ринків в частині торгівлі промисловою групою товарів.

З 16 травня відновлюється робота таких ринків. Згідно із рішенням комісії адміністрації ринків та підприємці мають слідкувати за тим, щоб на території ринків працівники та покупці обов’язково використовували засоби індивідуального захисту та проходили безконтактний температурний скринінг.

На ринок не повинні заходи люди, у яких температура тіла понад 37,20С, а також з ознаками респіраторних захворювань. На кожному вході на територію ринку мають бути диспенсери з антисептиком.

Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торгівельної площі ринку.

Відстань між робочими місцями продавців має складати не менше трьох метрів. А соціальна дистанція між відвідувачами – не менше 1,5 метра.

Місця торгівлі повинні бути обладнанні захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику.

Кожні три години необхідно проводити дезінфекцію контактних поверхонь, прибирати та дезінфікувати території і приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця - в кінці кожного робочого дня.

Відповідальність за дотримання на території ринків Вінницької міської об’єднаної територіальної громади вимог Постанови Кабміну № 211 та Головного державного санітарного лікаря України щодо профілактики поширення СОVID-19 та оперативне усуненням порушень покладається на адміністрації ринків та ініціативну групу від підприємців, які здійснюють діяльність на території ринків.

Контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог на ринках міста будуть мобільні бригади у складі представників Національної поліції, Держпродспоживслужби, КП ВМР «Муніципальна варта», адміністрації ринків та самих підприємців.

Також у рішенні комісії йдеться про те, що у разі погіршення епідемічної ситуації на території Вінницької міської ОТГ ринки міста будуть знову закриті.