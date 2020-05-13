«Велике будівництво» на Вінниччині: СК «Здоров’я» запрацює в третьому кварталі

Попри карантин, на Вінниччині активно відбувається розбудова спортивної інфраструктури. Сьогодні, 13 травня, голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський спільно з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим оглянули хід реконструкції будівлі КО Спорткомплекс «Здоров’я», що у м. Вінниці. Його особливість - заклад адаптують для потреб людей з інвалідністю. Частину площі відведуть для Вінницького регіонального центру «Інваспорт».

«Українські спортсмени та спортсмени Вінниччини зокрема, а особливо ті, які мають інвалідність, добре відомі на міжнародній арені. Область славиться і рекордсменами Європи, і рекордсменами світу. Тож для нас надзвичайно важливим є створення нової бази для «Інваспорту» та забезпечення рівних можливостей для занять різними видами спорту, - зауважив Владислав Скальський. – Зараз ми працюємо над тим, щоб пришвидшити темпи робіт і забезпечити повноцінний запуск цього об’єкта. Ми будемо робити все належне, щоб забезпечити старт роботи спорткомплексу в ІІІ кварталі поточного року».

За словами голови обласної державної адміністрації, загальна кошторисна вартість СК «Здоров’я» становить 40 млн грн. У попередні роки було виконано роботи на суму 30 млн грн, а цьогоріч на реконструкцію зазначеного спорткомплексу передбачено більше 10 млн грн.

«По цьому об'єкту ми маємо співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб максимально швидко закінчити роботи з реконструкції спорткомплексу», - зазначив Владислав Скальський.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов підкреслив, що СК «Здоров'я» є вкрай важливим для вінничан та жителів області.

«В частині спорту для нас особливо важливим є розвиток інклюзії. І це саме той об'єкт, який надасть можливість розширити спектр тренувань і змагань за різними видами спорту. На мою думку, реконструкція спорткомплексу є вкрай важливою для територіальної громади м.Вінниці та для регіону зокрема», - зазначив Сергій Моргунов.

Про напрямки роботи спорткомплексу після реконструкції розповів начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Сергій Чернявський.

«У цьому спорткомплексі буде забезпечено можливість тренуватися з 7 олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також з 3 – 4 видів спорту для осіб з інвалідністю. Загалом, спортсмени зможуть відвідувати заняття з волейболу, баскетболу, футзалу, бадмінтону, тенісу, боксу та боротьби. Також тут планується і створення бази для велосипедистів. За попередніми розрахунками у спорткомплексі «Здоров’я» зможуть одночасно займатися близько 300 спортсменів. Його також зможуть відвідувати близько 1,5 тис дітей з дитячо-юнацьких спортивних шкіл», - розповів Сергій Чернявський.

Наразі на об’єкті виконуються роботи з благоустрою, підготовка під влаштування доріжок з тротуарної плитки, а також підготовка приміщень під фінішне опорядження, прокладання силових кабельних ліній.