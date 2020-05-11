Міф «Георгій Жуков – «Маршал Перемоги»

Останнє відео проєкту "Війна і міф" деконструює радянський наратив про Георгія Жукова

"Маршала Перемоги", якого рядові бійці між собою називали "Катафалком" і "М’ясником", а пропаганда перетворила на забронзовілий ідол тоталітарної військової машини.

Акцентуємо, Георгій Жуков — постать неоднозначна і міфологізована. Культ його особи, який створили в СРСР і який продовжується в сучасній Росії, далекий від історичної правди. А самого полководця перетворено з живої людини на яскравий ярлик, який і нині використовують у політичних цілях.

Відео: Ukrainian Institute of National Remembrance