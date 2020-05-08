Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

1 травня в Україні зафіксовано 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальних, 1413 пацієнтів одужало.

2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.

3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.

5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало.

6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало.

7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало.

8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало.