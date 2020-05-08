Квартальні результати роботи ДП «МТП «Южний»

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» ставить виробничі рекорди та суттєво підвищує показники у першому кварталі 2020 року. Прогресивні зміни та комплексна оптимізація вантажних робіт забезпечують стійке зростання продуктивності.

У першому кварталі 2020 року ДП «МТП «Южний» обробило 4 млн 597,7 тис. тонн вантажів. Цей показник є історичним максимумом квартальної перевалки держстивідора. У березні 2020 року ДП «МТП «Южний» фіксує рекорд місячного перевантаження – 1 млн 777,3 тис. тонн вантажів (який оновлює у квітні 2020 року – 1 млн 981,7 тис тонн). Номенклатура вантажів включає руду, вугілля, чавун, зернові та продукти їх перероблення, мінеральні добрива. Основну частку склала руда – 83% від загального об’єму.

Протягом перших трьох місяців поточному року через Морський торговельний порт «Южний» пройшло 3 млн 374,4 тис. тонн експортних вантажів, що на 52% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Колектив підприємства обробив 3 млн 803 тис. тонн руди (+ 66%).

Спостерігається позитивна динаміка з обробки імпортних вантажів. ДП «МТП «Южний» прийняло 688,2 тис. тонн вантажів. Це вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2019 року.

«Всупереч глобальних складних умов українська морська галузь розвивається. З початку року порт «Южний» кожен місяць встановлює нові рекорди. І це в умовах пандемії та кризи. Результати першого кварталу свідчать про ефективний менеджмент та високу віддачу портовиків», – зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Держстивідор обробив 67 230 напіввагонів. Ця цифра перевищує показник минулого року на 48%. У першому кварталі окреслюється тенденція збільшення добової норми вивантаження напіввагонів. Рекордна кількість – 799 напіввагонів за добу 28 березня 2020 року (який оновлюється у травні 2020 року – 890 одиниць).

У першому кварталі 2020 року біля причалів ДП «МТП «Южний» оброблено 62 судна. З них 36 суден типу Capesize, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У кінці першого кварталу 2020 року завершився процес переходу на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності, який почався з 1 січня 2018 року. Починаючи з 2019 року фінансова звітність підприємства складена відповідно до вимог цих стандартів.

Чистий прибуток за три місяці поточного року склав 221,316 млн грн, що на 210,949 млн грн більше (+2035%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 90% від нього перераховано на користь держави.

У першому кварталі держстивідор виплатив податків 234,704 млн грн, що на 110,538 млн грн більше (+89%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«У світі та Україні складна ситуація, морські порти є ключовими елементами економіки держави. Держстивідор «Южний» раціонально організовує роботу та підтримує бюджет країни. Рекордні місячні та квартальні показники, збільшена добова норма вивантаження напіввагонів та кількість оброблених суден типу Capesize – все це досягнуто завдяки ефективному плануванню та компетентної координації вантажних робіт», – коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олійник.

Довідка: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» розташоване в незамерзаючій глибоководній акваторії порту Південний, одного з найбільших і перспективних на Чорному морі. Спеціалізується на переробці навалочних, генеральних і тарно-штучних вантажів, які перевозяться морським, залізничним і автомобільним транспортом. Підприємство оперує п'ятьма глибоководними причалами, два з яких мають можливість обробляти судна типу Capesize, завантажуючи їх до повної вантажомісткості. Досягнута річна потужність роботи підприємства – 15,15 млн. тонн.