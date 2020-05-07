Найбільш урожайні і неурожайні роки в Україні. Інфографіка

Родючі землі – це найбільше багатство України. Але безсніжна зима і бездощова весна негативно позначається на урожайності. Експерти прогнозують, що урожайність 2020 року дещо зменшиться, але це не завдасть жодних загроз продовольству України.

Укрінформ вирішив пригадати найбільш урожайні і неурожайні роки по основних сільськогосподарських культурах.

Найбільший урожай зернових і зернобобових було зібрано у 2019 році в обсязі 75143 тисячі тонн, а середня врожайність склала 49,1 ц/га.

Найменший урожай зернових і зернобобових було зібрано у 2003 році в обсязі 20234 тисячі тонн, а середня врожайність склала 18.2 ц/га.

Найбільший врожай буряку цукрового фабричного було зібрано у 1991 році в обсязі 36168 тисяч тонн, а середня врожайність склала 234 ц/га.

Найменший врожай буряку цукрового фабричного було зібрано у 2009 році в обсязі 10068 тисяч тонн, а середня врожайність склала 315 ц/га.

Найбільший урожай соняшнику було зібрано у 2019 році в обсязі 15254 тисячі тонн, а середня врожайність склала 25.6 ц/га.

Найменший урожай соняшнику було зібрано у 1994 році в обсязі 1569 тисяч тонн, а середня врожайність склала 9.1 ц/га.

Найбільший урожай картоплі було зібрано у 2011 році в обсязі 24248 тисяч тонн, а середня врожайність склала 168 ц/га.

Найменший урожай картоплі було зібрано у 1999 році в обсязі 12723 тисячі тонн, а середня врожайність склала 82 ц/га.

Найбільший урожай овочевих культур було зібрано у 2012 році в обсязі 10017 тисяч тонн, а середня врожайність склала 199 ц/га.

Найменший урожай овочевих культур було зібрано у 1996 році в обсязі 5070 тисяч тонн, а середня врожайність склала 112 ц/га.

Найбільший урожай плодових та ягідних культур було зібрано у 2018 році в в обсязі 2571 тисяча тонн, а середня врожайність склала 128.4 ц/га.

Найменший урожай плодових та ягідних культур було зібрано у 1999 році в в обсязі 766 тисяч тонн, а середня врожайність склала 19.2 ц/га.