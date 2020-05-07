У Вінниці міська лікарня №1 отримала 6 апаратів ШВЛ експертного класу

У Вінниці у четвер міська клінічна лікарня №1, визначена закладом госпітальної бази з лікування коронавірусу, отримала 6 апаратів ШВЛ експертного класу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Перша міська лікарня отримала очікувані апарати штучної вентиляції легень. Техніка допомагатиме рятувати життя вінничан. Шість апаратів експертного класу – це чергове надходження із замовлених нами 20», - повідомив Моргунов.

За його словами, обладнання розмістять у спеціальній інфекційній реанімації для хворих на COVID-19. Додаткові ліжка для пацієнтів з важким перебігом розгорнули на базі операційного блоку закладу. Особливість нової техніки у тому, що вона прилаштовується до кожного хворого і забезпечує комфортну та м’яку вентиляцію.

«І ще чекаємо надходження 13 приладів, щоб бути готовими до можливої другої хвилі восени», - зазначив міський голова.

Директор МКЛ №1 Костянтин Ліваковський розповів, що наразі ліжка в інфекційному відділені заповнені на 80%. «Ми маємо певне збільшення хворих на COVID-19, але ситуація залишається стабільною і контрольованою. У нас є можливість для резервного розгортання більшої кількості ліжок», – зазначив він.

Міський голова Сергій Моргунов нагадав, що реанімація, у яку поставляють нові апарати ШВЛ, запрацювала у 2016 році, і в її роботі використовують сучасні підходи, персонал постійно працює над підвищенням кваліфікації. Також міський голова зазначив, що коли розпочалась пандемія, пріоритетом №1 було забезпечення лікарів індивідуальними засобами захисту та сучасним обладнанням, і на першому етапі дуже допомагали волонтери та спецфонд «Стоп Вірус», який був створений за ініціативи Володимира Гройсмана.

«Перший апарат ШВЛ ми отримали буквально два тижні тому. Він коштував 960 тисяч гривень. Ці шість що передаємо зараз, коштують кожен по 735 тисяч. Загалом ми зробили замовлення на 20 апаратів ШВЛ. Крім тих, що отримали, ще очікуємо 13 приладів. З цим є проблема. На 15 травня ми мали отримати шість апаратів ШВЛ з Китаю. Але нам постачальник повідомив, що Китай не випустив це обладнання зі своєї країни в силу певних причин, і поставка відтягується. Тобто, тепер ми очікуємо техніку на кінець травня або на середину червня. Як зазначив завідуючий відділенням реанімації міської клінічної лікарні № 1 Ігор Пахно, поки що при такій динаміці захворювання на коронавірус, цього обладнання достатньо. Але ми повинні пам’ятати, що у нас може бути друга хвиля захворювання восени, і ми повинні максимально забезпечити таким обладнанням першу міську лікарню, оскільки вона є базовою для боротьби з коронавірусом», – зазначив Сергій Моргунов.

На початок року в міських закладах охорони здоров’я було 54 працюючих апаратів штучної вентиляції легень. Ще 7 додатково закупили з початку пандемії. Також була прокладена киснева магістраль до палат інфекційного відділення лікарні №1. Раніше лікарі працювали з кисневими балонами, тепер кисень проведено безпосередньо у відділення та підведено до ліжок.

Окрім того, у Вінниці продовжують поповнювати запаси засобів захисту для медперсоналу. Вінницькі швейні фабрики уже виготовили місячний резерв костюмів біозахисту, замовлених міськрадою. Сьогодні 16 тисяч комбінезонів біозахисту передали у розпорядження 13 лікаень міста.

Як повідомляло агентство, Вінницька міська рада виділила з міського бюджету на боротьбу з корона вірусом 48 млн грн.

За даним ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 933 дітей та 2 660 медиків. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

На Вінниччині зафіксовано 485 випадків корона вірусу, з них у Вінниці – 239.