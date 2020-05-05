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середа, 06 травня 2020, 15:19
Нацбанк послабив гривню до 26,97
05.05.2020 08:56
Укрінформ
Нацбанк послабив гривню до 26,97
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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