Не словом, а ділом — дозвольте доглядати за улюбленими речами кращим

В сучасному світі стрімкої інформації людям як і раніше цікаві історії, які про них може розповісти навіть одяг.

Одяг багато що може розповісти про вас, людей, як і раніше зустрічають по одягу, і проводжають по ній же. Гардероб служить доповненням біографії і рівнем компетенції. Щоб пошкодження або пляма на улюблених речі не стало плямою на репутації, довіртеся OSCAR Dry Clean Studio. Ми не просто хімчистка, а унікальна і єдина в Україні студія догляду за гардеробом і домашнім текстилем преміум-класу.

Чому OSCAR Dry Clean Studio?

Часто самостійні спроби прибрати складні забруднення закінчуються невдачею і псуванням улюбленої речі. Благо, що це завдання є, кому делегувати. Наша студія чистки і редизайну одягу OSCAR Dry Clean Studio пропонує широкий комплекс послуг: чистка текстильного одягу, комбінованих виробів; чистка, відновлення і тонування речей зі шкіри; чистка і зберігання хутряних виробів; зберігання повсякденних речей; чистка, ремонт і відновлення взуття, сумок і аксесуарів; чистка штор і гардин; відновлення, редизайн та декорування; ремонт, підшитий, підгін одягу; послуги особистого технолога.

На ділі це означає, що для студії немає нічого неможливого. Команда професіоналів бере на себе відповідальність повернути первісний вигляд ваших речей, з якими інші відмовляються працювати через складність крою, комбінації матеріалів і декору, або коли на перший погляд здається, що з забрудненням неможливо впоратися.

Ми вміємо делікатно працювати навіть з тими речами, яким зовсім заборонені всі види обробки.

Серед переваг компанії — 80% ручної роботи, що дозволяє зберегти ексклюзивну фурнітуру і декор на виробі, підібрати індивідуальний тип очищення, а також при необхідності надати клієнту рішення по редизайну або ремонту. У роботі використовуються тільки гіпоалергенні і безфосфатні препарати, безпечні для людини і навколишнього середовища.

OSCAR Dry Clean Studio — сервіс міжнародного рівня, що пропонує:

програму страхування ризиків. Компанія гарантує результати своєї роботи.

послугу «Приватний сервіс» — цілодобовий супровід кожного клієнта, конфіденційність.

кур'єрську службу. Вам не доведеться витрачати особистий час. Команда сервісу забере і доставить ваші речі в спеціально обладнаному транспорті.

службу підтримки. Вибирайте будь-який зручний спосіб зв'язатися з нашими фахівцями: Instagram, Facebook, послуга «Викликати кур'єра» або за телефонами, вказаними на сайті.

OSCAR Dry Clean Studio — ваш надійний сервіс по відновленню бездоганного вигляду речей.