Нова система відеозасідань із можливістю голосування за допомогою ЕЦП

Революційне рішення від Cisco та и Intecracy Group. Поєднання технології відеоконференцзв’язку Cisco Meeting Server з системою документообігу Megapolis.DocNet дозволяє проводити юридично значущі онлайн-зібрання з високим рівнем захисту.

Компанії IT-об’єднання Intecracy Group провели онлайн-презентацію комплексного програмного рішення для проведення відеоконференцій нового покоління — Megapolis.відеозасідання. Рішення поєднує систему електронного документообігу Megapolis.DocNet із технологіями відеоконференцзв’язку від світового лідера компанії Cisco. Відтепер відеозасідання можно буде проводити безпечно.

Звичайні системи відеоконференцзв’язку, як безкоштовні, так і комерційні, мають дещо обмежений функціонал, що створює незручності для користувачів у тому разі, якщо наслідком зустрічі мають бути юридично значущі дії. Наприклад, це голосування Ради директорів (чи засновників) у бізнес-структурах, обговорення нормативно-правових актів чи рішень у державному секторі тощо. Зазвичай такі зустрічі вимагають особистої присутності, що в умовах карантину є великою проблемою.

Саме для зручності та потреб учасників таких відеоконференцій і була розроблена система Megapolis.відеозасідання, яка робить подібну зустріч повністю легітимною, на рівні зі звичайним засіданням, де учасники присутні фізично.

Megapolis.відеозасідання дозволяє учасникам розглядати підписані за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) та кваліфікованого цифрового підпису (КЕП) документи (передбачена функція сканування та розпізнавання текстів або їх імпорт з інших інформаційних систем), спільно обговорювати їх та вносити зміни з обов’язковим голосуванням. Самі засідання можуть записуватись та фіксуватись в архіві, включаючи стенограми, які створюються автоматично.

Виступи учасників проходять за регламентом (із можливістю бронювання виступу), а у секретаря засідання або головуючого є інструментарій для централізованого управління мікрофонами. Важливо те, що кожен учасник бачить усі результати голосувань, результати реєстрації в системі та поточний список доповідачів у режимі обговорення питання — система забезпечує повну прозорість у процедурі колегіального прийняття рішень.

Окрім цього, передбачено функціонал візуалізації процесу обговорення проєктів рішень та голосування. А кінцеві документи (наприклад, звіти) підписуються за допомогою ЕЦП. Протоколи формуються автоматично (вони є незмінними, тобто, їх неможливо редагувати), передбачена можливість їх автоматичної публікації на сайті установи або організації.

Для роботи з системою потрібен лише веб-клієнт (звичайний браузер, наприклад, Firefox. Chrome) — як на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті), так і на десктопі або ноутбуці.

У разі необхідності проведення засідання публічно Megapolis.відеозасідання передбачає можливість стрімінгу наради в корпоративну мережу або такі відеосервіси як Facebook та Youtube.

Система розгортається на серверах організації, які можуть знаходитись як в дата-центрі, так і у власній серверній. Розробка відповідає вимогам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та має сертифікати безпеки рівня Г-2, підтримує усі розповсюджені системи ЕЦП, а трафік шифрується згідно ДСТУ-4145-2002.

Важливою перевагою є те, що вбудована система документообігу дозволяє економити значні кошти на ліцензіях завдяки підтримці роботи з використанням опенсорсових (безкоштовних) офісних систем LibreOffice та OnlyOffice. Також у державних установ є можливість обміну документами з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), суміжними організаціями, наприклад, філіями або управліннями (тобто, підтримується багаторівнева ієрархічна структура) та будь-якими іншими інформаційними системами завдяки відкритому API.

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