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четвер, 23 квітня 2020, 09:29
Нацбанк зміцнив гривню до 27,05
23.04.2020 08:58
Укрінформ
Нацбанк зміцнив гривню до 27,05
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Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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