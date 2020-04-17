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субота, 18 квітня 2020, 00:29
Зеленський змінив посла у Пакистані
17.04.2020 19:51
Укрінформ
Зеленський змінив посла у Пакистані
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Суcпільcтво
Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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