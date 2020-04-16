Контент Фонд запрошує до співпраці громадські організації

Контент Фонд – це ініціатива Національної асоціації медіа, мета якої надати медіа можливість обмінюватися ліцензованим відеоконтентом та наповнювати ним свої ефіри.

На час карантину Контент Фонд надав безплатний доступ до усього контенту, створеного Асоціацією. Контент Фонд запрошує громадські організації, які мають власний відеоконтент, потенційно цікавий медійникам, поділитися ним на своїй платформі.

Якщо у ГО є відео про соціальні ініціативи, реформи, журналістські розслідування, культурні та історичні розвідки тощо, професійно зняті та змонтовані, то ви можете завантажити їх на сайт Контент Фонду. Завдяки вашому відео локальні телеканали матимуть змогу жанрово урізноманітнити свої ефіри, забезпечать аудиторію новою якісною інформацію, розкажуть про вашу ініціативу та зроблять внесок у розбудову громадянського суспільства.

Як завантажувати відеоконтент на Контент Фонд?

Якщо ви маєте відеоконтент, яким хочете поділитися з регіональними медіа та іншими громадськими організаціями, вам потрібно зробити кілька кроків:

зайти на сайт Контент Фонду https://cf.nam.org.ua;

зареєструватися;

підготувати відеоматеріали — завантажити на YouTube, зробити опис та картинку-обкладинку;

завантажити контент.

Хто може завантажувати контент на Контент Фонд?

Громадські організації та медіакомпанії, які виготовляють ліцензований відеоконтент і мають бажання ним подітися з іншими, або – завантажити собі контент партнерів.

Для прикладу, нещодавно Контент Фонд поповнився матеріалами спецпроєкту «Україна плюс» - відео, які допомагають під іншим кутом подивитися на суспільно важливі теми та краще їх осмислити. Зокрема, про медицину, екологію, енергоефективність, освіту, успішні історії бізнесу, сучасних героїв, урбаністику тощо. Матеріали були створені «24 каналом», каналом «Центральний» з Полтави, «ТV7» з Маріуполя, ТРК «Орбіта» м. Покровськ, «Херсон плюс» з Херсона у співпраці з ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Internews.

Перевагою платформи Контент Фонд є її професійність та оперативність: щоденно оновлюється контент, додаються нові відеоматеріали.