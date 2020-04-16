На Вінниччині депутати спрямували на охорону здоров’я майже 99 млн грн

У четвер на позачерговій сесії облради 58 депутатів одноголосно підтримали внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік. Доповідав з цього питання директор Депаратаменту фінансів облдержадміністрації Микола Копачевський.

– Розподіляються залишки коштів загального фонду обласного бюджету, які склалися станом на 1 січня 2020 року в загальній сумі 244 295 184,16 грн та 216 563 743,71 грн залишків спеціального фонду, – наголосив Микола Анатолійович.

Збільшаться видатки Департаменту охорони здоров’я області на загальну суму 98 млн 625 тис. 731 грн, з яких 1 млн 952 тис. 500 грн піде на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню – закупівлю засобів індивідуального захисту, бактерицидних ламп, дезінфікуючих засобів, медикаментів та витратних матеріалів, постільної білизни, харчування пацієнтів, доплати медичним працівникам за березень. Крім того, для Вінницької обласної дитячої інфекційної лікарні запланована сума 1 млн 34 тис. 500 грн для закупівлі апарата штучної вентиляції легень, інфузоматів та моніторів для спостереження за пацієнтом. Для екстреної та швидкої медичної допомоги виділено 30 млн 524 тис. 486 грн, для Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 560 тис. грн (на закупівлю дизельного палива для забезпечення виїздів бригад екстреної медичної допомоги – 500 тис. грн, дезінфікуючі засоби для поверхонь – 29 900, дезінфікуючі засоби – 30 100 грн).

Голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадій Мазур запропонував передбачити міжбюджетний трансферт районному бюджету Вінницького району для фінансування КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня» Вінницької районної ради та районному бюджету Гайсинського району для фінансування КНП «Гайсинська центральна районна лікарня» Гайсинської районної ради з метою запобігання та ліквідації наслідків із захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID - 19).

Крім того, у рішенні передбачено збільшення видатків Департаменту освіти і науки – 23 млн 653 тис. 164 грн, управлінню культури і мистецтв – 251 тис. 400 грн, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури – 3 млн грн, Департаменту будівництва, містобудування та архітектури – 9 млн 726 тис. 572 грн, управлінню дорожнього господарства – 68 млн 224 тис. 577 грн, Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів – 2 млн 11 тис. 547 грн, Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку – 24 млн 718 тис. 397 грн, Департаменту фінансів – 224 млн 466 тис. 726 грн, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, придбання житла – 446 тис. 809 грн. Збільшується кредитування Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів на надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на суму 5 млн 734 тис. грн на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 2 млн грн.

До обговорення проєкту рішення долучились депутати обласної Ради Владислав Рой, Андрій Вигонюк, Валерій Скрипченко, Ігор Хміль, Тетяна Редько, Тарас Кобець, Леонід Галушко, Людмила Станіславенко, Олекснадр Масленніков, Андрій Ковальов, Ярослав Хребтій.