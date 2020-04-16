Вінницька облрада узаконила проведення сесій у режимі відеоконференцій

Вінницька обласна рада узаконила проведення сесій у режимі відеоконференцій: під час 43 позачергової сесії обласної Ради депутати затвердили доповнення до рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31«Про Регламент Вінницької обласної Ради 7 скликання».

Цим рішенням розширюються можливості для проведення сесій в онлайн-режимі, зазначив голова обласної Ради Анатолій Олійник.

Зокрема, доповнення стосуються проведення пленарних засідань, засідань президії, постійних комісій обласної Ради в режимі відеоконференції у форматі дистанційного засідання. Наразі зміни спрямовані на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

– До порядку денного засідань у режимі відеоконференції можуть включатися питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету щодо невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання, – стверджує в рішенні про доповнення до Регламенту його автор, заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк.

У режимі відеоконференції забезпечується можливість реалізації прав депутатів обласної Ради, ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні, встановлюються та фіксуються результати голосування стосовно кожного питання.

Депутати обласної Ради, як присутні у сесійній залі, так і по ту сторону екрану, одноголосно підтримали цей проєкт рішення.