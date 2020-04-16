Голова Вінницької ОДА передав вогнеборцям новий аварійно-рятувальний автомобіль

Не з пустими руками завітав очільник області у середу до Козятинської пожежно-рятувальної частини, де передав новий спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль марки Volkswagen Crafter, який область отримала від ДСНС України.

Дане авто призначене для оперативної доставки рятувальників та спеціального обладнання до місця виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, виконання аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих і надання їм першої медичної допомоги, ліквідації локальних вогнищ, ведення радіаційної і хімічної розвідки, зв'язку та оповіщення в ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, катастроф і стихійного лиха.

«Загальна вартість даної одиниці техніки складає понад 5 млн 800 тис грн. Це спеціальний автомобіль, готовий виконувати будь-які аварійно-рятувальні роботи. Козятин – це місто обласного значення і досить великий район, а також тут проходить траса М-21, тож наявність завжди готового до роботи, сучасного аварійно-рятувального автомобіля – це питання збереження людських життів на випадок дорожньо-транспортної пригоди також. Активна позиція органів місцевого самоврядування Козятина і готовність співфінансувати придбання аварійно-рятувальної техніки дало змогу технічно підсилити саме цей підрозділ. Автомобіль, який раніше використовувався Козятинським підрозділом ДСНС, буде передано до Вороновиці, для того, щоб виконувати ту саму функцію, але на трасі М-12», - зазначив Владислав Скальський.

Також очільник області повідомив, що в умовах сьогодення, коли виникає досить значна кількість пожеж в екосистемах, влада області не стоїть осторонь. Зокрема, прийнято рішення виділити з обласного екологічного фонду кошти для закупівлі понад 5 тон дизельного пального для підрозділів ДСНС у Вінницькій області. До того ж вогнеборці з Вінниччини виконують рятувальні місії і в зоні відчуження, а це 10 машин та 37 працівників особового складу, які задіяні для гасіння пожежі біля Чорнобиля. Тож влада області робить все можливе, задля підтримки рятувальників.

Про забезпечення області спеціальними аварійно-рятувальними автомобілями розповів начальник Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслан Шевчук: «Такий автомобіль, який ми передали сьогодні, перший, в області такого ще не було. Автомобіль працюватиме лише в м. Козятин та Козятинському районі, адже тут проходить траса Київ-Вінниця, на якій трапляється значна кількість ДТП, де необхідно задіювати відповідну спецтехніку. Загалом весь автопарк ДСНС Вінниччини щорічно оновлюється. Зокрема, за останні 3 роки отримано 18 нових автомобілів. Ці придбання здійснюються, в тому числі, за рахунок обласного та місцевих бюджетів. На сьогодні потреба у нових авто залишається ще у 7 районах області».