ЗалишайсяВдома: зірки заспівали про те, як важливо дотримуватися карантину

Пісню записали різними мовами

В рамках підтримки важливої комунікаційної кампанії стосовно профілактичних заходів проти поширення в Україні коронавірусу COVID-19 було виготовлено музичний соціальний відеоролик різними мовами під назвою ,,Залишайся вдома" за участю відомих українських музичних та культурних діячів.

Ролик закликає залишатися вдома, щоб не наражати себе та оточуючих на небезпеку захворювання.