Митрополит Київський і всієї України Епіфаній передав дитячій лікарні апарат ультразвукової діагностики.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Митрополит Епіфаній передав дитячій лікарні апарат ультразвукової діагностики / Фото: https://www.pomisna.info

"15 квітня 2020 року Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Київську міську дитячу клінічну лікарню №1... Предстоятель помісної Української православної церкви поспілкувався з головним лікарем Юрієм Кожарою та співробітниками медустанови і передав лікарні інноваційний апарат ультразвукової діагностики", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Предстоятеля ПЦУ супроводжував настоятель храму Малої (Теплої) Софії протоієрей Петро Ландвитович.