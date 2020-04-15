Голова Вінницької ОДА проінспектував роботу лабораторії з контролю якості ремонту доріг

Контроль якості виконання ремонтних робіт на автошляхах області, зокрема, на дорогах загального користування місцевого значення, залишається ключовим пріоритетом розбудови дорожньої інфраструктури регіону.

Будівництво та ремонт автомобільних доріг вимагає суворого дотримання вимог державних стандартів, тож питання контролю якості матеріалів та укладеного асфальтобетону має вкрай важливе значення.

На початку 2020 року на Вінниччині розпочала роботу Лабораторія з контролю якості виробництва, мета якої – здійснення контролю на автошляхах, де проводяться ремонтні роботи.

Сьогодні, 15 квітня, голова облдержадміністрації Владислав Скальський ознайомився з діяльністю лабораторії, створеної ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області».

Лабораторія працює на основі Свідоцтва про атестацію на підтвердження технічної компетентності, при проведенні вимірювань у відповідності до вимог ДСТУ ISO 10012:2005, виданого Державним підприємством «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Структурний підрозділ оснащений всім необхідним обладнанням для ефективного та професійного контролю за якістю будівельних матеріалів, які застосовуються під час капітального та поточного середнього ремонтів дорожньої інфраструктури Вінницької області. Діяльність лабораторії забезпечують кваліфіковані працівники з досвідом роботи 7 років.

Лабораторія з контролю якості виробництва спеціалізується на випробуваннях дорожньо-будівельних матеріалів та асфальтобетонних сумішей на різні параметри, відповідно до чинних державних стандартів. Випробування здійснюється на повірених приладах, із занесенням відповідних результатів до журналів проведення випробувань.

«Завдяки роботі цієї лабораторії , державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» має можливість на будь-якому етапі контролювати перебіг капітального або поточного середнього ремонту автошляхів, включаючи контроль вмісту асфальтової суміші, основи під дорожнім одягом. Таким чином, ми можемо інструментально доводити якість виконаних робіт підрядниками», - зауважив Владислав Скальський, ознайомившись з роботою Лабораторії.

Одним із етапів контролю якості є випробування зразка асфальтобетонної суміші для перевірки зчеплення між шарами дорожнього одягу та якості використаного будівельного матеріалу. Вимірювальні можливості лабораторії дозволяють визначати наступні показники: фізико-механічні показники асфальтобетону (пористість мінерального кістяка та залишкова пористість, водонасичення, границя міцності при стисканні (за температури 50 °С, 20 і 0 °С), а також коефіцієнт довготривалої водостійкості або коефіцієнт водостійкості за експрес-методом), динамічний модуль пружності, коефіцієнт ущільнення, зерновий склад мінеральної частини асфальтобетонної суміші, орієнтовний вміст в’яжучого тощо.

Так, у разі виявлення порушень технології виконання робіт, підряднику надається припис на призупинення робіт до усунення за власні кошти встановлених недоліків.