Вінницю ушосте визнано найкомфортнішим містом країни

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Приємна новина: Вінниця знову стала найкомфортнішим містом України! Уже вшосте наше місто очолює зведений рейтинг задоволеності якістю 22 сфер та послуг, по яких проводилось дослідження. Підсумки шостого Всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту Міжнародний республіканський інститут - IRI Ukraine презентували сьогодні онлайн», - написав Моргунов.

За його словами, високе досягнення міста – це результат роботи усіх вінничан.

«Ми вкотре переконуємось, що у нас сильна територіальна громада, яка вболіває за успіх та розвиток міста. Важливо, що рівень можливостей для особистого розвитку також зростає – Вінниця також на першому місці згідно з дослідженням», - повідомив міський голова.

Сергій Моргунов зазначив, що наразі не час розслаблятися: «З вашою наполегливістю та підтримкою ми зробимо місто ще сучаснішим і комфортнішим для мешканців та гостей міста. Дякую, вінничани!»