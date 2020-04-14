НАДС - головний розпорядник коштів за трьома бюджетними програмами

Національне агентство України з питань державної служби у 2019 році було головним розпорядником бюджетних коштів за трьома бюджетними програмами:

«Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби» (КПКВК 6121010). За цією бюджетною програмою розпорядниками є апарат НАДС та 10 територіальних органів НАДС. Бюджетні асигнування на 2019 рік затверджені в сумі 90 020,4 тис. грн, касові видатки становлять 81 490,5 тис. грн.

«Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (КПКВК 6121020). У цієї бюджетної програми у 2019 році розпорядниками були апарат НАДС та Українська школа урядування. Бюджетні асигнування на 2019 рік затверджені в сумі 95 100,1 тис. грн, касові видатки склали 92 013,3 тис. грн.

«Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС» (КПКВК 6121060). Розпорядники цієї бюджетної програми у 2019 році - Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування та Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. Бюджетні асигнування за загальним фондом на 2019 рік затверджені в сумі 16 052,1 тис. грн, касові видатки становлять 12 151,7 тис. грн.

Повна інформація про бюджет за 2019 рік за формами розміщена на офіційному сайті НАДС (nads.gov.ua) в рубриці «Публічні фінанси» підрубриці «Інформація про бюджет».

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