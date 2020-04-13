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середа, 15 квітня 2020, 00:04
Рада ухвалила зміни до бюджету
13.04.2020 15:02
Укрінформ
Рада ухвалила зміни до бюджету
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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