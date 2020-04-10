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п’ятниця, 10 квітня 2020, 06:30
У зоні ООС поранені двоє військових
10.04.2020 02:23
Укрінформ
У зоні ООС поранені двоє військових
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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