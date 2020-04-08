IDS Borjomi Ukraine інвестувала 1 мільйон у медобладнання для Стрийської районної лікарні

У зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції компанія IDS Borjomi Ukraine (ТМ «Моршинська») придбала апарат штучної вентиляції легень Стрийській центральній районній лікарні. Завдяки цьому у багатьох пацієнтів з глибокими порушеннями центральної регуляції дихання буде відновлено циркуляцію повітря через легені.

Ці апарати вкрай важливі, оскільки у хворих на COVID-19 виникають сильні ускладнення дихання та загострюються хвороби дихальних шляхів.

«Допомога регіону, який є місцем народження «Моршинської», є одним з пріоритетних напрямів у нашій діяльності. Ми дбаємо про жителів цього регіону, оскільки більша частина з них – це наші співробітники, адже в нас люди працюють цілими родинами, а часто навіть поколіннями! Ми не можемо залишатися осторонь», - розповів Марко Ткачук, генеральний директор IDS Borjomi Ukraine.

Компанія як один з найбільших роботодавців та платників податків у Львівській області, оперативно реагує на найактуальніші потреби «свого» регіону, щоб поліпшити якість життя його мешканців, тому вирішила інвестувати 1 000 000 грн у закупівлю медичного обладнання, в якому є гостра необхідність районної лікарні. Доставка та встановлення апарату очікується в травні поточного року.

Для багатьох хворих апарат ШВЛ — це єдина можливість вижити. Користь такого обладнання – особливо для районних лікарень, де рівень забезпечення вкрай низький - неможливо переоцінити. Стрийська центральна районна лікарня стала єдиним місцем у Львівській області, де встановлено таке обладнання. Сьогодні ці апарати необхідні як в службах швидкої й невідкладної допомоги, так і в стаціонарних відділеннях лікарень по всій Україні.

Оскільки компанія співпрацює з лікарнями напряму – керівництво оперативно реагує на запити та сприяє у придбанні захисних костюмів, тестів та масок, а також забезпечуватиме лікарів опорних лікарень водою.

Фото з відкритих джерел