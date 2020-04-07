PravoSud: юристи зможуть безкоштовно користуватися нашою системою під час карантину

Кожен може скористатися всіма можливостями PravoSud абсолютно вільно

Зараз багато компаній у сфері LegalTech, враховуючи кризовий період, пропонують знижки на вартість своїх послуг. Розробники української платформи PravoSud підійшли до ситуації ще більш відповідально і вирішили повномасштабно підтримати колег-юристів, на роботі яких суттєво позначаються обмежувальні заходи, спричинені пандемією коронавірусу. Тому на час дії карантину до 24 квітня для користувачів був відкритий повний і безкоштовний доступ до всіх функціональних можливостей системи.

«Зараз, в умовах карантину, коли малий і середній бізнес та мої колеги-юристи перебувають на межі економічного спаду, ми хотіли б проявити соціальну відповідальність, згуртованість і підтримати ринок юридичних послуг. Тому за допомогою нашого сервісу ми вирішили дати можливість залишатися максимально в робочому режимі, – розповідає Михайло Вертепа, CEO компанії. – Завдання нашого проекту – допомогти юристові максимально швидко, просто і при цьому ефективно підготуватися до судового процесу».

Функціональні можливості сервісної платформи PravoSud разюче відрізняються від подібних проектів, представлених зараз на українському ринку. Аналогами переважно слугують відомі на Заході продукти, такі як Ravel Law або Lex Machina. Система PravoSud (https://pravosud.com.ua/ ) дозволяє не тільки шукати та вивчати судові рішення, а й скористатися ще безліччю корисних опцій. Пошук у програмі побудований на основі сучасних технологій, тому працює безвідмовно. Результати пошукового запиту набагато інформативніші, ніж звичний реєстр судових рішень. Також уперше серед подібних програм в Україні щодо кожного із суддів можна проаналізувати у вигляді графіків інформацію про те, як цей суддя розглядає ту чи іншу категорію справ. Багато користувачів уже повідомляють про те, що такий підхід дозволяє максимально чітко зрозуміти, як суддя розглядає подібні справи, і на основі цього побудувати свою власну стратегію.

Довідка:

PravoSud (www.pravosud.com.ua) – система пошуку й аналізу судової практики, що дає змогу юристові легко знаходити потрібні документи й будувати виграшну правову позицію. Алгоритми машинного навчання дозволяють здійснювати в програмі швидкий пошук потрібних юристові документів та отримувати максимально релевантні результати. PravoSud – дієвий робочий інструмент, створений юристами для юристів.