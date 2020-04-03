Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка
Укрінформ підготував інфографіку як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні від початку виявлення першого хворого.
3 березня 2020 року в Україні зареєстрований перший випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.
12 березня 2020 в Україні зафіксовано 2 нових випадки коронавірусної інфекції.
13 березня 2020 в Україні лабораторно підтверджено 3 випадки COVID-19, з них 1 людина померла.
18 березня 2020 року в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції Covid-19, з них 2 людини померло.
21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
24 березня 2020 року в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав
27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнта одужало.
31 березня 2020 року в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.
3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.