Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

Укрінформ підготував інфографіку як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні від початку виявлення першого хворого.

3 березня 2020 року в Україні зареєстрований перший випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.

12 березня 2020 в Україні зафіксовано 2 нових випадки коронавірусної інфекції.

13 березня 2020 в Україні лабораторно підтверджено 3 випадки COVID-19, з них 1 людина померла.

18 березня 2020 року в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції Covid-19, з них 2 людини померло.

21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

24 березня 2020 року в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав

27 березня в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнта одужало.

31 березня 2020 року в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.