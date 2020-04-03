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п’ятниця, 03 квітня 2020, 05:32
Кабмін затвердив програму діяльності
03.04.2020 01:43
Укрінформ
Кабмін затвердив програму діяльності
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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