Як будуть працювати ринки під час карантину. Інфографіка
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
- здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів;
- на 20 квадратних метрах торговельної площі може перебувати щонайбільше один відвідувач;
- забезпечити можливість покупцям у чергах тримати дистанцію не менш ніж 1,5 метра;
- забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;
- забезпечити дотримання протиепідемічних заходів;
- для ринків вихідного дня забезпечити відстань між місцями торгівлі не менш ніж 3 метри.