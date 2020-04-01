Як будуть працювати ринки під час карантину. Інфографіка

Як будуть працювати ринки під час карантину. Інфографіка

Укрінформ

Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

  • здійснювати торговельну діяльність можуть лише зареєстровані оператори ринку харчових продуктів;
  • на 20 квадратних метрах торговельної площі може перебувати щонайбільше один відвідувач;
  • забезпечити можливість покупцям у чергах тримати дистанцію не менш ніж 1,5 метра;
  • забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;
  • забезпечити дотримання протиепідемічних заходів;
  • для ринків вихідного дня забезпечити відстань між місцями торгівлі не менш ніж 3 метри.
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