У 2019 році кількість безробітних скоротилася на 5,7% – Держстат

У 2019 році в Україні налічувалося близько 1,49 млн безробітних осіб працездатного віку, що на 5,7% менше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У 2019 році безробітними були у середньому 1,49 млн українців працездатного віку (8,6% від усього населення країни працездатного віку), що на 5,7% менше, ніж у 2018 році. Зайнятими у минулому році були 67,6% населення України працездатного віку (15,89 млн осіб; на 1,1% більше, ніж у 2018 році).

На підприємствах України (які є юридичними особами або відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 2019 році в середньому працювало 7,44 млн штатних співробітників (на 2,8% менше, ніж у 2018 році).

Середньомісячна заробітна плата у 2019 році в середньому по Україні становила 10 497 грн (на 18,4% більше, ніж у 2018 році).

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2018 році у середньому по Україні безробітними були 1,58 млн осіб працездатного віку (9,1% від усього населення країни працездатного віку), що на 71% менше, ніж у 2018 році.