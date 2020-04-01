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середа, 01 квітня 2020, 09:21
Нацбанк зміцнив гривню на 43 копійки
01.04.2020 09:03
Укрінформ
Нацбанк зміцнив гривню на 43 копійки
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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