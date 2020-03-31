3 регіональні сайти порушили журналістські стандарти в статті про декларації черкаських суддів – Незалежна медійна рада

Незалежна медійна рада дійшла висновку, що регіональні онлайн-ресурси «Дзвін», «Ukrainian News» та «CK News» у статті про декларації черкаських суддів порушили кілька статей Кодексу етики українського журналіста та вимогу закону «Про інформацію» щодо повноти і достовірності інформації.

Відповідний висновок НМР оприлюднила 30 березня.

До НМР звернулися вісім суддів Соснівського районного суду міста Черкаси щодо непрофесійних дій журналістів інтернет-видань «Дзвін», «Ukrainian News» та «CK News», де 27 листопада була розміщена стаття «Нерухомість в ЛНР, ящики з грошима, квартири-палаци та “королівські маєтки” — трохи з декларацій черкаських суддів».

Статтю опублікувало черкаське видання «Дзвін», а згодом републікували анонімні ресурси «Ukrainian News» та «CK News». Автор статті використовує дані з декларацій суддів Соснівського районного суду міста Черкас Олени Борєйко, Володимира Калашника, Ольги Кончиної, Ярослава Пересунька, Юрія Рябухи, Ірини Мельник, Світлани Токової, Тетяни Троян, попередньо вказуючи, що здійснює «поверховий аналіз». Автор концентрується на нерухомості суддів, а також на їхніх активах, зокрема сумах на рахунках та кредитних коштах, додаючи знімки з екрана з електронних декларацій суддів. Після вступу автор пропонує читачу самостійно зробити висновки щодо чесності суддів перед суспільством та легальності зароблених статків.

Під час розгляду цієї справи НМР зосередилася на дотриманні журналістських стандартів під час висвітлення інформації про суддів та на питанні незалежності та авторитету статусу судді.

НМР звернула увагу на те, що публікація стосувалася лише теми висвітлення майнового стану, автор використовував відкриті джерела, проте здійснив абсолютно поверховий аналіз, який не дозволяє дійти об’єктивних висновків. На думку членів ради, хоча вжиті формулювання щодо суддів є досить різкими та некоректними, усе ж вони залишаються в межах свободи вираження, не зачіпаючи честі й гідності заявників-суддів.

НМР акцентувала на порушенні журналістських стандартів та якості опублікованого матеріалу. Подана інформація, на думку НМР, є абсолютно незбалансованою, оскільки автор статті не згадує про жодне інше джерело, окрім реєстру декларацій, на чому й базує свої висновки. Також автор не звернувся по коментарі щодо згаданих у статті статків до суддів — героїв публікації (у статті згадки про такі спроби відсутні). Крім того, не йдеться і про повноту інформації, свідченням чого є наявні в статті припущення.

Члени НМР дійшли висновку, що в статті про декларації черкаських суддів порушено принципи повноти інформації (стаття 6), неприпустимості розповсюдження інформації, що містить упередження та необґрунтовані звинувачення (стаття 9) та збалансованості щодо об’єктів журналістської критики (стаття 10) Кодексу етики українського журналіста та принцип повноти і достовірності інформації (стаття 2) Закону України «Про інформацію».

Водночас НМР наголосила, що аналіз змісту публікацій потребує належного журналістського розслідування, яке б мало розставити крапки над «і», у тому числі в наявності або відсутності порушень. Члени ради вважають, що такі поверхові розслідування, як розглянута стаття, створюють значний ризик незалежній журналістиці, адже підривають до неї довіру, а сам жанр журналістських розслідувань опускають до рівня жовтої преси й таблоїдів. А підрив довіри до медіа є загрозою свободі слова й демократії, адже у випадках значного суспільного інтересу й важливості голос медіа буде заплямований.

З повним текстом висновку можна ознайомитися тут.

Довідка:

Незалежна медійна рада є постійним громадським моніторинговим та консультативним органом, який розглядає спірні ситуації щодо недотримання медійного законодавства, міжнародних стандартів висвітлення інформації у медіа, порушень норм журналістської етики, а також надає рекомендації органам влади та іншим зацікавленим особам задля вдосконалення ними регулювання у медійній сфері.

Незалежна медійна рада була заснована п’ятьма провідними медійними громадськими організаціями («Центр демократії та верховенства права», «Інститут Масової Інформації», «Інтерньюз-Україна», «Детектор Медіа» та «Фундація «Суспільність») і складається із 15 членів. Голова Незалежної медійної ради – Тарас Шевченко, секретарі – Олена Голуб і Павло Моісеєв.